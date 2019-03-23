Более 60 человек поучаствуют в закладке парка семейных деревьев в Новополоцке

23 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Первый в Витебской области парк семейных деревьев откроют сегодня в Новополоцке на пересечении улиц Якуба Коласа и Заводской, сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

В мероприятии примут участие более 60 человек, среди которых представители местной власти, общественности, ветераны Великой Отечественной войны, первостроители города, а также молодые и многодетные семьи. Последние высадят молодые каштаны. "В последующем в этом парке каждая семья сможет посадить свое дерево по случаю бракосочетания, рождения ребенка. Рядом с деревом можно будет установить табличку с генеалогическим древом, указать краткую информацию об истории семьи. На территории Витебской области такие парки появятся еще в Орше и Витебске", - отметили в молодежной организации.

Республиканский проект по закладке парков семейных деревьев проводится в течение года. Его организатором выступают Белорусский республиканский союз молодежи и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-