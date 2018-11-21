Более 60 инновационных проектов представит ярмарка-выставка Smart Patent в Минске

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 проектов будет представлено на ярмарке инновационных идей Smart Patent, которая пройдет 4-5 декабря, сообщил сегодня журналистам председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович, передает корреспондент БЕЛТА.
Экспозиция разместится во Дворце искусств на ул. Козлова и познакомит с интересными предложениями в различных сферах: медицина, промышленные технологии, химия и наука о Земле, энергетика, информационные технологии, биотехнологии. В программе заявлены семинары, презентации, конкурс стартапов.
Ярмарка зарекомендовала себя хорошей площадкой для знакомства инвесторов с проектами начинающих предпринимателей, собирает представителей ведущих научных лабораторий, инвестиционных и инновационных фондов, центров трансфера технологий, зарубежных технопарков, заинтересованных в партнерских контрактах и продвижении технологий и инновационных продуктов.
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