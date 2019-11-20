Более 60 молодых передовиков областной уборочной кампании поздравили в Минске

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске поздравили молодежных лидеров уборочной кампании по итогам областной акции "Молодая Минщина - за урожай!". Чествование состоялось сегодня в столичном боулинг-центре. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Минском областном комитете БРСМ.

В числе передовиков - молодежный экипаж из Слуцкого района: комбайнеры Александр Скрыган и Евгений Поленица намолотили свыше 2,5 тыс. т. Отличился молодой водитель из Любанского района: Сергей Литошко перевез более 3,7 тыс. т зерновых.

Наградили и семейные экипажи. В их числе - Иван и Ольга Шатило из филиала "Правда-Агро" ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", которые стали победителями областного этапа сельскохозяйственного конкурса "Властелин села-2018".

Всего в центре чествовали более 60 человек. Лидеры уборочной получили дипломы и денежные призы. После награждения передовики жатвы приняли участие в областном турнире по боулингу.

Организаторы - Минский областной комитет БРСМ, Минское областное объединение профсоюзов и Минская областная организация Белорусского профсоюза работников АПК.-0-