Более 600 молодых жителей Гомельской области получили помощь по проекту БОКК

7 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 600 молодых жителей Гомельской области получили помощь по проекту Белорусского общества Красного Креста "EU4Youth: Развитие потенциала для трудоустройства", сообщила корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики, председатель Гомельской областной организации БОКК Алла Смоляк.

"К реализации проекта "EU4Youth: Развитие потенциала для трудоустройства" в Гомельской области приступили в январе 2019 года. За это время были достигнуты определенные результаты. В целом помощь по различным направлениям получили более 600 молодых людей - жителей Гомельской области. Помощь в проекте оказали частные предприятия, бизнесмены государственные учреждения и органы власти", - отметила Алла Смоляк.

По словам заместителя председателя региональной организации БОКК Олеси Костюк, в процессе реализации инициативы создано 6 информационных центров - в Гомеле, Рогачеве, Корме, Мозыре, Речице. При этом один из них разместился на базе Красного Креста, остальные - на базе центров занятости. Волонтеры прошли обучение. Сами же инфоцентры обеспечены ноутбуками, мультимедийными проекторами, информационными стендами.

"На занятиях молодых людей обучили навыкам лидерства, общения и разрешения конфликтов. Были тренинги по правовой поддержке, гуманитарным ценностям. Кроме того, для молодежи провели информационные сессии и консультирование по выбору профессии. 100 человек обучались по развитию предпринимательских идей, в том числе социального предпринимательства. 19 юношей и девушек прошли оплачиваемые профессиональные курсы. Они обучались компьютерной грамотности, вождению, постигали тонкости профессий повара, мастера по маникюру и т.д.", - рассказала заместитель председателя областной организации. Итогом такой работы стало в том числе открытие молодыми людьми своего дела.

Для молодых инвалидов управление по труду, занятости и социальной защите населения Гомельского горисполкома и областная организация БОКК провели ярмарку вакансий.

Еще один важный этап реализации проекта связан с созданием системы наставничества для поддержки мотивированных молодых людей. Сегодня в регионе более 20 профессионалов готовы делиться с юношами и девушками полезными знаниями, навыками и помогать в создании своего дела.

"К слову, в канун Международного дня добровольцев в регионе подведены итоги конкурсов "Лучший социальный партнер" и Лучший наставник". Например, в числе победителей владелец мебельного салона в Гомеле "Геста" Галина Каскевич", - проинформировала Олеся Костюк.

Проект "EU4Youth: Развитие потенциала для трудоустройства" направлен на развитие профессионально-технических навыков для трудоустройства, получение достойной работы и развитие предпринимательской деятельности среди социально незащищенных молодых мужчин и женщин. Он реализуется в Армении, Грузии и Беларуси при поддержке Датского Красного Креста в сотрудничестве с государственными органами и общественными организациями при финансовой поддержке Европейского союза. Партнерами в Беларуси выступают Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования, Гомельский и Могилевский облисполкомы, Лига добровольного труда молодежи, Центр поддержки и развития юношеского предпринимательства, МОО "Гендерные перспективы".-0-