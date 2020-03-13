Более 600 пионеров Гомельской области соберет региональный этап фестиваля "Огонек приглашает друзей"

13 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканского фестиваля-конкурса "Огонек приглашает друзей" пройдет 14 марта в Гомеле и 21 марта в Мозыре, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация" Артем Карпенко.

В Гомеле соберутся чирлидинговые команды, чтобы поспорить за победу в конкурсе "Пионерские искры". "Дружины готовят номера патриотической направленности. Этому будут соответствовать и костюмы, и музыкальное сопровождение, и сами речевки, и атрибутика. Некоторые выступления будут на белорусском языке. Одна из команд представит авторскую песню, написанную специально для соревнований", - рассказал Артем Карпенко.

В Мозыре ребята посоревнуются в номинациях "Флаг-шоу", "Плац-концерт", "Пионерские гонки".

По результатам всех конкурсов будут определены участники, которые представят область в финале республиканского фестиваля (пройдет в начале апреля в Гомеле).

Фестиваль-конкурс "Огонек приглашает друзей" - это масштабный проект Белорусской республиканской пионерской организации, направленный на гражданско-патриотическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни, физическое развитие подрастающего поколения. Организуют региональный этап областная организация ОО БРПО совместно с главным управлением образования облисполкома при поддержке Мозырского райисполкома.-0-