Более 680 т плодоовощной продукции уже заложено в стабфонд Минска

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стабилизационный фонд Минска на межсезонный период активно формируется: в УП "Партизанское" уже заготовлено более 680 т плодоовощной продукции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Запасы продукции растениеводства создаются в Минске ежегодно. Сельхозпроизводители из всех регионов республики поставляют ее на "Партизанское" в соответствии с заключенными договорами.

"На межсезонный период 2020-2021 годов Мингорисполком определил такие объемы закладки: 1,5 тыс. т картофеля, 2,05 тыс. т овощей, в том числе 800 т капусты, по 500 т моркови и лука, 250 т свеклы и 500 т яблок. По состоянию на 13 октября заготовлено 479 т картофеля (32% к плану) и 203 т яблок (41%), - рассказала начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Алла Сергеева. - Сейчас нам поставляют картофель хозяйства Минской области, яблоки поступают от сельхозпроизводителей Брестской области".

Ожидаются поставки лука репчатого. В дальнейшем последовательно будут заготавливаться морковь, свекла и капуста. Параллельно планируется пополнять запасы картофеля и яблок.

Храниться овощи и яблоки будут на площадке "Партизанского" в промзоне Колядичи, где имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая требованиям к условиям хранения для каждого вида продукции.

"Большое внимание уделяется безопасности продукции. Она при поступлении обязательно сопровождается удостоверяющими документами. На УП "Партизанское" есть своя товароведческая лаборатория. То есть контроль состояния продукции постоянный: на входе, в период хранения и реализации. Картофель и плодоовощная продукция проверяются по органолептическим показателям, содержанию нитратов и радионуклидов", - добавила Алла Сергеева.

Стабфонды продукции растениеводства будут сформированы в установленный срок - до 15 ноября. До 31 мая 2021 года она будет поступательно направляться в торговлю из хранилищ.-0-