Более 70% бюджета Брестской области в 2020 году направят на социальные расходы

26 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2020 году более 70% всех расходов направят на социальные нужды, заявил сегодня на совместном заседании облисполкома и сессии областного Совета депутатов председатель облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подходы по формированию бюджета области на следующий год остаются неизменными - он сохраняет социальную направленность. На финансирование социальных расходов планируется направить более 70% всех расходов", - сказал губернатор.

В следующем году продолжится финансирование учреждений общего среднего образования, исходя из норматива расходов на одного обучающегося, включающих расходы на оплату труда и обеспечение образовательной деятельности. В то же время утверждены и начинают действовать с 1 января новые подходы по оплате труда работников бюджетных организаций. "Поэтому всем заинтересованным службам необходимо тщательно отслеживать возникающие вопросы в связи с переходом на новую систему оплаты труда. Она прогрессивная и в значительной степени отличается от того, что мы сегодня имеем. Тем более что местным органам власти там предоставляется больше возможностей", - отметил Анатолий Лис.

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