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21 августа 2020, 13:37

Более 700 участников собрал областной августовский педсовет в Речице

Фото из архива
Фото из архива

21 августа, Речица /Корр. БЕЛТА/. Более 700 работников отрасли образования Гомельской области собрал областной августовский педсовет, который проходит сегодня в Речице, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что помимо традиционных обсуждений итогов, достижений и определения задач, в нынешнем году на педсовете важно обсудить ситуацию, которая связана и с распространением коронавирусной инфекции, и с поствыборными событиями. "Искренне говорю: ситуация в Гомельской области по заболеваемости всегда была контролируемая. Но есть те, кому крайне выгодно нас расшатать. Расколоть на своих и чужих. И это в нашей маленькой мирной стране", - сказал он.

По мнению губернатора, в современном мире очень важно учить детей работать с информацией, объяснять на самых простых и доступных примерах необходимость проверять сведения из разных источников. "Объясняйте: одну и ту же задачу можно решить разными способами. Это касается не только математики. В жизни тоже так", - обратился он к наставникам.

На плечах педагогов лежит очень тяжелая ноша, признал руководитель области: "Очень! Современная молодежь и так непроста, а после всех этих событий вам придется все больше и больше становится психологами - учить, слушать, разговаривать".

Геннадий Соловей констатировал, что сейчас в адрес педагогов некоторые сыплют угрозы, делят на учителей и неучителей. "Настоящая психологическая атака. И мы все понимаем, что это тоже пройдет. Останутся душевные раны, останется горечь, останется опыт. Но работать надо. И учить несмышленышей нужно, и с родителями их работать. Ведь наши дети - продукт нашего воспитания", - сказал он.

Председатель облисполкома убежден, если родители будут думать только о материальном благополучии, а педагоги - только о качестве знаний, тогда воспитанием подрастающего поколения начнут заниматься другие. "С самого раннего возраста мы должны прививать детям добросердечность, милосердие, сострадание и справедливость", - подчеркнул Геннадий Соловей.

Обсудили на педконференции и перспективы строительства и реконструкции учреждений образования. На этой неделе в микрорайоне Хутор Гомеля заложили камень в основание новой школы, уже открыли детские сады в Гомельском районе, в Петрикове, в Гомеле. Идут работы в Мозыре. В этом году также после реконструкции введут школу в Кормянском районе и в 21-м микрорайоне областного центра. "В области в планах еще не одно открытие необходимых детских учреждений", - добавил руководитель региона.

Он убежден, что педагоги региона достойно справятся со всеми вызовами. "Я верю, у нас все получится. Вы сможете расставить приоритеты, найти верные слова, дойти до ума и сердца каждого своего ученика. Впереди новые открытия, яркие победы, живые диалоги", - заключил председатель облисполкома.

На совещании наставникам вручили заслуженные награды, в том числе и за подготовку победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Призами "За особый вклад в развитие образования" наградили предприятия и сельхозпредприятия, которые оказывают поддержку учреждениям образования области. Добрые слова прозвучали и в адрес ветеранов педагогического труда.-0-

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Гомельская область образование Речица Соловей
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