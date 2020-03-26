Более 80 домиков для птиц поступило на конкурс в Минске

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники конкурса "Дом для птицы" привезли в Минский зоопарк более 80 скворечников и других домиков для пернатых. Победителей объявят 1 апреля - в Международный день птиц, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Прием работ завершен. Жюри, хотя с трудом, но определило обладателей первых трех мест в обеих номинациях: "Стандартный скворечник" и "Чудо-скворечник". Победителей и участников конкурса 1 апреля зоопарк приглашает на подведение итогов конкурса и награждение призами и поощрительными подарками.

Между тем каждой конкурсной работе найдется свое место. "Из более чем 80 домиков примерно 90% подходят для скворцов. Есть еще дома-синичники, дуплянки, даже два стрижатника (для этих птиц важна особая, продолговатая по горизонтали влетка). Все домики разные, часть их разместится на территории зоопарка, часть - в динопарке, вдоль экотропы по ул.Уборевича. Еще несколько работ заберет Центр экологического воспитания и развития для экспериментов в "Городе птиц" в Серебрянке, чтобы проверить, какие домики подходят тем или иным пернатым", - рассказали в культурно-просветительском отделе зоопарка.

Некоторые работы в номинации "Чудо-скворечник" представляют собой целые двух- и трехэтажные коттеджи. Такие "теремки" планируется разместить в вольерах мелких животных - для обогащения их среды обитания. Так что птичьи домики будут исследовать куницы, белки, маленькие обезьянки. Попугаям достанутся кормушки-качели.

Фото Минского зоопарка

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится около 2 тыс. животных 500 видов.-0-