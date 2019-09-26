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26 сентября 2019, 14:52

Более 80 котельных модернизировали в Гомельской области при подготовке к зиме

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Более 110 км теплосетей заменили в Гомельской области к отопительному сезону

26 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году в Гомельской области при подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону модернизировали свыше 80 котельных для более эффективной и менее затратной работы, сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель областного ЖКХ отметил, что в этом году работы по модернизации и оптимизации схем теплоснабжения нужно было выполнить в 150 котельных. "Для снижения затрат на проведение работ, децентрализации и оптимизации схем теплоснабжения, модернизации теплоисточников объединением отработана каждая неэффективно функционирующая котельная, определены направления для снижения себестоимости. Решения о модернизации были приняты в отношении 84 котельных, о ликвидации - 22, о снижении себестоимости за счет различных мероприятий организационно-технического характера - 44", - сказал гендиректор. На эти цели из бюджета было выделено Br9,5 млн, вложено свыше Br350 тыс. собственных средств предприятий ЖКХ.

Что касается модернизации, по словам Дмитрий Згурского, для каждой котельной был определен необходимый перечень работ. "Где-то это замена котлов, где-то - насосного оборудования, установка частотных приводов, наладочные работы", - пояснил он.

Кроме того, для замещения импортируемого природного газа на текущий год в области запланирован ввод двух теплоисточников на местных видах топлива - котельных в Добруше, которая готовится к пуску в октябре, и в Буда-Кошелево (объект строят с использованием средств Всемирного банка, ввод планируется в середине ноября). Работа этих теплоисточников позволит снизить потребление природного газа за год в объеме более 6 млн куб.м на сумму порядка Br2,5 млн.

В целом по итогам года в регионе долю местных видов топлива прогнозируют на уровне около 45,2%.

Также при подготовке к зиме необходимо было оптимизировать режимы, составы основного и вспомогательного оборудования в трех котельных, добавил Дмитрий Згурский. Основной объем запланированных работ уже выполнили.

По информации докладчика, все котельные, имеющие техническую возможность, оборудованы навесами. В регионе создан запас древесного топлива в объеме более 360 тыс. плотных куб.м при задании 317 тыс., топочного мазута запасли 1,3 тыс. т, что также превышает запланированные цифры.-0-

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