Более 80% преподавателей ГрГУ им.Янки Купалы привились от коронавируса

10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вакцинацию от коронавируса прошли более 80% профессорско-преподавательского состава Купаловского университета. Об этом сегодня журналистам рассказала ректор ГрГУ им.Янки Купалы Ирина Китурко, передает корреспондент БЕЛТА.

Купаловский университет к кампании по вакцинации присоединился еще в феврале 2020 года. Вакцинировано от коронавируса более 50% сотрудников вуза, а доля вакцинированных среди профессорско-преподавательского состава превышает 80%.

"Мы рады, что наши сотрудники наиболее активно включились в прививочную кампанию именно летом. Это было связано с работой приемной комиссии, началом учебного года. Сейчас к сотрудникам присоединяются и студенты. Отмечу, что многие из них приехали на учебу с сертификатами о прохождении вакцинации", - отметила Ирина Китурко, которая сама также привилась от коронавируса. Она подчеркнула, что эффект от вакцинации есть: количество случаев инфицирования в университете снизилось.

Сейчас для удобства мобильные пункты вакцинации открываются в учебных корпусах и общежитиях университета. Сегодня, к слову, такой пункт работал в главном корпусе. Желающих привиться достаточно, среди тех, кто пришел за вакциной, - как сотрудники, так и учащиеся.

"Прививка - это забота не только о собственном здоровье, но и о безопасности близких. Поэтому и приняла такое решение", - рассказала магистрант Вероника Басинская. Она обратила внимание на то, что в университете развернута широкая информационная кампания на тему вакцинации. Важно и то, что работники здравпункта следят за состоянием здоровья вакцинированных сотрудников вуза и студентов. При необходимости к ним всегда можно обратиться за консультацией.

Кампания по вакцинации как в университете, так и в целом в области продолжается активно. Прививку получил практически каждый пятый житель региона.-0-

Фото Леонида Щеглова