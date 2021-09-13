Более 800 пустующих и ветхих домов снесено в Гомельской области с начала года

13 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С начала этого года в Гомельской области снесли 845 пустующих и ветхих домов, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский, передает корреспондент БЕЛТА.

"За прошедший период (этого года. - Прим. БЕЛТА) в области выявили 4 тыс. пустующих и ветхих домов. Принято решение о сносе по 1275. К настоящему моменту снесено 845 домов", - озвучил цифры Сергей Дичковский.

Он подчеркнул: снос ветхих и пустующих домов остается под пристальным вниманием. Ведь такие дома порой становятся прибежищем асоциальных личностей, в них нередко случаются пожары. "С начала года в нежилых зданиях произошло 18 пожаров. В 80% случаев причиной явилось неосторожное обращение с огнем", - уточнил начальник областного управления МЧС.

На учете и неиспользуемые здания и сооружения. По информации Сергея Дичковского, в регионе доступ ограничили в 1696 таких строений, 18 - представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. Сносят такие здания в том числе и во время учений МЧС - в этом году учения провели в 16 районах области, снесено 17 аварийных зданий.-0-