Более 90 аварий произошло в Минске за сутки

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в сложных погодных условиях произошло более 90 аварий за сутки, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 92 ДТП. Их основными причинами являются несоблюдение скоростного режима и дистанции, - проинформировали в ГАИ. - По данным синоптиков, погодные условия продолжают ухудшаться. Прогнозируются дождь и снег, как следствие, образование гололеда. Поэтому столичная Госавтоинспекция продолжает контролировать состояние проезжей части и дорожной обстановки. Сотрудники ГАИ работают совместно с дорожно-эксплуатационными и коммунальными организациями".

Сейчас техника задействована на участках ул.Городской Вал, ул.М.Богдановича, ул.Я.Купалы, ул.Киселева, вблизи "Минск-Арены", ул.Чкалова, ул.Корженевского, ул.Казинца, в районе вокзала, ул.Калиновского, ул.Карбышева, ул.Стариновской, ул.Руссиянова, ул.Героев 120-й дивизии, ул.П.Бровки, ул.Козлова, ул.Долгобродской, ул.Ваупшасова, ул.Филимонова, Партизанского проспекта, ул.Ташкентской, ул.Ангарской, проспекта Пушкина, ул.Матусевича, Домашевского переулка, Игуменского тракта, ул.Прушинских, проспекта Рокоссовского и ул.Ванеева.

Очищаются и посыпаются специальной смесью тротуары и некоторые участки дорог. Обработка проезжей части производилась и ночью.

ГАИ просит водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно на мостах, путепроводах, а также при подъезде к переходам. Пешеходам Госавтоинспекция рекомендует не подходить вплотную к дороге при ожидании зеленого сигнала светофора, быть осторожными при движении по тротуару и пересечении проезжей части.-0-