Более 90 юных участников поспорят за победу в конкурсе "Супермоделька" в Гомеле

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый открытый областной конкурс модельного искусства "Супермоделька 2020" пройдет 28 ноября на сценической площадке Гомельского областного общественно-культурного центра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в центре моды и красоты "Хрустальная Нимфа".

За победу поспорят более 90 начинающих и профессиональных моделей в возрасте от 5 до 15 лет. Они представят 11 модельных агентств и студий из всех регионов Беларуси. "Конкурс дает участникам беспрецедентную возможность выступить в качестве профессиональных моделей на большом подиуме, тем самым заявив о себе на всю страну", - подчеркнули в государственном учреждении.

Претендентов на победу ожидают три конкурсных дефиле, максимально раскрывающих навыки современной модели. Также необходимо предоставить портфолио.

Оценивать участников будет профессиональное жюри, состоящее из ведущих специалистов в сфере модельного бизнеса и fashion-индустрии.

Победителей назовут в четырех возрастных категориях. Помимо дипломов они получат фирменные статуэтки и ценные подарки от организаторов и партнеров. Также судьи выберут лучшие портфолио.

Приятным бонусом к конкурсной программе станет показ коллекций известных дизайнеров.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер и рекомендаций Министерства здравоохранения.

Организаторами конкурса выступают центр моды и красоты "Хрустальная Нимфа" и главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома при поддержке партнеров.-0-