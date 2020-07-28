Более 900 медиков Минской области наградили за борьбу с коронавирусом

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 900 медиков Минской области удостоены различных наград за борьбу с коронавирусом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Наталья Боярская после чествования медработников в столичном Дворце культуры профсоюзов.

"Сегодня наградили 40 медиков области. А за все время поощрено более 900 человек. Главное условие отбора медработников - самоотверженный труд в борьбе с COVID-19", - сказала Наталья Боярская.

Благодарим за высочайшую самоотдачу - в Минске наградили медработников столичного региона "На систему здравоохранения всей страны пришлась серьезная нагрузка из-за коронавируса, - отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. - Но мы сумели в кратчайшие сроки перестроиться на решение новых задач, что позволило обеспечить управляемость ситуацией".

Первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что работа с ковидными пациентами продолжается. "Министерство здравоохранения оценивает работу медиков очень высоко - они трудились слаженно и профессионально. У нас само собой разумеется, что медики должны отвечать на вызовы времени, а все органы власти этому способствуют и в этом участвуют. Если бы этого не было, мы бы не имели таких результатов, - уверен первый замминистра. - Сейчас сотрудники могут немного расслабиться, получить заслуженные аплодисменты и награды. Это лишь малая толика благодарности, которую мы можем им выразить. Я испытываю гордость за медиков. Все технологии и оборудование были бы ничто, если бы не наши сотрудники. Но работа продолжается, нужно готовиться к осени".-0-