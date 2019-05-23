Более 900 оздоровительных лагерей планируют открыть летом в Брестской области

23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 900 оздоровительных лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием планируется открыть летом на территории Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию облисполкома.

Помимо 21 стационарного оздоровительного лагеря различной направленности, будут функционировать лагеря при школах, учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, воинских частях, на арендованных базах санаторно-курортных и профтехучреждений, центрах туризма и краеведения.

За время летних каникул в области планируется оздоровить 63 тыс. детей, в том числе 21,8 тыс. - в лагерях с круглосуточным и 41,2 тыс. - с дневным пребыванием. На эти цели выделено Br6,8 млн государственных средств. Кроме того, на удешевление стоимости путевок для детей социально незащищенных категорий (сирот, инвалидов, находящихся в социально опасном положении), детей работников бюджетной сферы из местного бюджета выделено Br358,4 тыс.

"В этом году введена новая дотация на удешевление отдыха детей в оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием сроком не менее девяти дней оборонно-спортивного профиля, а также в лагерях труда и отдыха. Дотация на одного ребенка составляет Br86", - отметила заместитель начальника областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Елена Яцкевич.

Сейчас в регионе полным ходом идет подготовка к летней оздоровительной кампании. Так, в лагере "Орленок" КУПП "Брестское котельное хозяйство" заменят тепловую трассу, оконные блоки в столовой, настенное и напольное покрытие, сантехническое оборудование в спальном корпусе. Серьезный текущий ремонт спальных корпусов и реконструкция здания столовой запланированы в лагере "Электрон" филиала РУП "Брестэнерго" Барановичские электрические сети.

Как планируется, на укрепление материально-технической базы стационарных оздоровительных лагерей области из различных источников будет направлено Br1,9 млн. В том числе собственники загородных лагерей инвестируют не менее Br1,1 млн, еще Br370 тыс. выделено из денежных средств, заработанных во время республиканского субботника.-0-