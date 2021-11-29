Более 910 ветхих домов снесли в Гомельской области с начала года

29 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с начала года снесли 918 ветхих и пустующих домов, сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский, передает корреспондент БЕЛТА

По словам Сергея Дичковского, с начала года в ветхих и пустующих зданиях произошло 19 пожаров. Практически во всех случаях причина ЧП - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

"С начала года в Гомельской области принято решение о сносе по 1378 домам. На сегодня снесено 918", - обратил внимание начальник управления.

При этом в Житковичском районе из 48 запланированных снесено 30, в Наровлянском из 21 - 7, Петриковском из 65 - 30, Речицком из 70 - 41, в Рогачевском из 155 - 97, в Чечерском из 52 - 37.

Мониторинг показал, что в нежилые здания не всегда органичен доступ. Это приводит к тому, что в них собираются люди, которые ведут асоциальный образ жизни. "Такие случаи выявлены в Гомельском, Ветковском, Октябрьском, Петриковском районах", - уточнил Сергей Дичковский.

Как было отмечено на совещании, в работе в данном направлении должен быть исключен формализм.-0-