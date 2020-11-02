Более 9,2 тыс. субъектов хозяйствования Минской области получили поддержку по указу №143

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частные организации и предприятия Минской области активно пользуются поддержкой, предоставляемой по указу №143. Из общего числа обращений 99,1% - от субъектов частной формы собственности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете экономики Миноблисполкома.

Исполнительная власть на уровне области и районов много работает над реализацией норм указа №143 "О поддержке экономики", чтобы поддержать субъекты хозяйствования, которые больше всего подвержены негативному влиянию эпидемиологической ситуации.

"Указом №143 предусмотрены льготы и преференции для субъектов хозяйствования всех форм собственности в части налогообложения и арендных отношений. В Минской области удовлетворено 9202 обращения субъектов хозяйствования, из них в части налогообложения - 9095, в части арендных отношений - 107. Из общего количества обращений 99,1% - от субъектов частной формы собственности", - рассказали в комитете.

Отсрочкой, рассрочкой, налоговым кредитом воспользовались 87 субъектов, из которых 78 - частники. Льготу по налогу на недвижимость и земельному налогу получили 316 субъектов, в том числе частной формы собственности - 256. Частники составили большинство среди тех, кто получил льготу по арендной плате за земельные участки, - 100 из 109 субъектов.

Кроме того, 8583 субъекта получили льготу по единому налогу и 106 частников - рассрочку по арендной плате.

"Всего сумма предоставленных субъектам хозяйствования льгот и преференций составила свыше Br5,6 млн, из них в части налогообложения - Br5,1 млн, в части арендных отношений - Br0,5 млн", - добавили в комитете.

Параллельно проводится работа и по указу №178 "О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий". Рай- и горисполкомы удовлетворили 58 заявок от организаций области на субсидии для осуществления доплат работникам до величины минимальной заработной платы и уплаты обязательных страховых взносов.-0-