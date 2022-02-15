Более 94 тыс. т вторичных материальных ресурсов собрали в Витебской области в 2021 году

15 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За 2021 год в целом по Витебской области собрано более 94 тыс. т вторичных материальных ресурсов (ВМР), что составило 101,8% к годовому плану. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении ЖКХ Витебского облисполкома.

"Всего организации области собрали 94,3 тыс. т ВМР. В их числе 45 тыс. т отходов бумаги и картона (104,2% к годовому плану), 25,3 тыс. т отходов стекла (103,6%), 7,6 тыс. т изношенных шин (104,6%), 10,3 тыс. т полимерных отходов (85,4%), 3,4 тыс. т отходов электрического и электронного оборудования (105,2%), 2,7 тыс. т отработанных масел (111,5%), 283,7 т иных видов ВМР. Обеспечен прирост в размере 10,7% объемов сбора всех видов ВМР, за исключением отходов бытовой техники: их собрано 87,9% по сравнению с 2020 годом", - отметили в главном управлении.

По сбору ВМР и использованию твердых коммунальных отходов (ТКО) годовые задания выполнили Витебский, Оршанский, Полоцкий, Чашникский райисполкомы, Витебский горисполкомом. Неудовлетворительно выполнены задания по сбору ВМР в Дубровенском (78,1% к плану), Лепельском (83,2%), Миорском (82,4%), Толочинском (82,8%) и Шарковщинском (82,9%) районах.

Также в управлении добавили, что с целью наращивания объемов сбора ВМР, выполнения экологических стандартов по захоронению ТКО предприятия области постоянно проводят обновление материальной базы, оптимизацию количества объектов по захоронению ТКО. "В 2021 году приобрели 500 контейнеров объемом 1,1 куб.м, около 6,4 тыс. контейнеров емкостью 120 л и 240 л для сбора ТКО и ВМР. Автопарк спецтехники пополнился двумя мусоровозами, грузовым автомобилем для сбора ВМР, погрузчиком. Новополоцкий "Биомехзавод бытовых вторресурсов" приобрел линию сортировки твердых коммунальных отходов, мощностью 7 тыс. т в год", - рассказали в управлении.

В области в прошлом году завершили работу по оптимизации сети мини-полигонов. Всего с 2010 года рекультивирован 561 мини-полигон, в том числе в 2021 году из эксплуатации выведены 48 мини-полигонов. Ведутся строительно-монтажные работы по объекту "Полигон ТБО г.Орша": в 2021 году из средств государственного учреждения "Оператор вторичных материальных ресурсов" на его возведение направили Br35 млн. УП "Институт Витебскгражданпроект" ведет разработку проектно-сметной документации по объекту "Новополоцкий региональный комплекс по обращению с ТКО".-0-