Более 9,8 тыс. минских школьников оздоровятся на зимних каникулах

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусских школьников начались зимние каникулы, которые в этом году длиннее обычного. За это время планируется оздоровить более 9,8 тыс. юных минчан, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

В этом учебном году зимние школьные каникулы проходят с 26 декабря по 11 января, которое выпадает на субботу. С учетом католического Рождества 25 декабря и воскресенья 12 января белорусские школьники смогут отдохнуть три дополнительных дня. Поэтому каждому учреждению образования во время каникул рекомендовано организовать работу так, чтобы это время школьники провели с пользой: на мероприятиях спортивно-оздоровительных, культурно-образовательных, развивающих и патриотических мероприятиях. Ребята старшего возраста смогут использовать это время и для учебы в профильных школьных лагерях - подтянуть знания по определенным предметам.

Согласно поданным заявкам, за время каникул в лагерях с дневным пребыванием оздоровятся более 9,8 тыс. столичных школьников. "Лагеря с дневным пребыванием будут работать три дня до Нового года - 26, 27 и 30 декабря, а также 3, 4 и с 8 по 10 января. То есть всего восемь дней, за каждый из которых родительская доплата составит в зависимости от возраста ребенка от Br7,04 до Br15,36, а через центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения выделяется по Br4,2 бюджетных средств", - пояснила начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец.

Что касается рабочего дня 31 декабря, то в каждом учреждении образования этот вопрос решается индивидуально. При необходимости в школах будут открываться группы временного пребывания, чтобы дети были под присмотром, пока родители на работе. С ГУПР Мингорисполкома есть договоренность о работе буфетов в таких школах, где ребята смогут перекусить.-0-