Более Br1,1 млн затрачено на новый кабинет КТ Лепельской райбольницы

14 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В общей сложности более Br1,1 млн было затрачено на приобретение аппарата компьютерной томографии и обустройство кабинета компьютерной томографии, который сегодня открыли в Лепельской центральной районной больнице (ЦРБ). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Лепельском райисполкоме.

Новый аппарат компьютерной томографии, который начал работать в Лепельской ЦРБ, приобрели за счет средств Всемирного банка. Стоимость современного оборудования составила более Br700 тыс. Еще Br400 тыс. было выделено из районного и областного бюджетов на ремонт и обустройство медицинских кабинетов. "Это второй кабинет с таким современным оборудованием, который появился в Витебской области: недавно подобный кабинет открыли в Браславской ЦРБ. На очереди пуск в строй кабинетов КТ в Глубоком, Витебской областной клинической больнице, областном клиническом противотуберкулезном диспансере. Кроме того, аппарат МРТ вскоре начнет работать в Полоцке", - рассказал на церемонии открытия заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко.

Новый диагностический комплекс Лепельской больницы, в который входит томограф, компьютерная система с современным программным обеспечением, позволит проводить сложные обследования, расширит возможности диагностики на местах и приблизит высокотехнологичную медицину к пациентам в сельской местности. Теперь за диагностикой не нужно ехать в Витебск, все необходимые процедуры и исследования будут проводить в райцентре. Медперсонал Лепельской ЦРБ проходил специальные обучающие курсы для работы на новом оборудовании на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования.-0-

Фото Василия Матырко, "Лепельскі край"