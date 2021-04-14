Более Br240 тыс. переплатило при закупке котлов госпредприятие ЖКХ в Гродненской области

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области государственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году закупило комплект котлов через посредническую коммерческую структуру, переплатив более Br240 тыс. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Комитета госконтроля, сообщает БЕЛТА.

Факт причинения ущерба бюджету выявили работники областного КГК и управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области. Возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица предприятия ЖКХ, который обязан контролировать использование бюджетных средств, предусмотренных на ремонт, модернизацию и строительство объектов коммунального назначения.

"Установлено, что подозреваемый, который являлся заместителем председателя конкурсной комиссии при проведении процедуры подрядных торгов по закупке котельного оборудования, дал незаконное указание подчиненным о внесении изменений в документацию о порядке организации и проведения процедур закупок. В результате более выгодное предложение субъекта хозяйствования государственной формы собственности было отклонено, а победителем торгов стала посредническая коммерческая структура, зарегистрированная всего за два месяца до конкурса", - рассказали подробности в КГК.

Эта столичная фирма закупила комплект котлов на гомельском заводе-изготовителе и продала его предприятию ЖКХ с 50-процентной наценкой. Полученную прибыль руководители коммерческой структуры потратили на приобретение семи автомобилей премиум-класса.

Закупка котельного оборудования через фирму-посредника обошлась предприятию ЖКХ более чем на Br240 тыс. дороже, чем стоимость аналогичного оборудования, заявленного отклоненным участником конкурса. Это повлекло излишнюю выплату бюджетных средств, выделенных Гродненской области по инвестпрограмме.

По факту превышения власти или служебных полномочий в отношении должностного лица предприятия ЖКХ прокуратурой Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса.

Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.-0-