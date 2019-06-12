Более Br250 тыс. направят до конца года на ремонт общежитий в Могилеве

12 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Более Br250 тыс. направят до конца года в Могилеве на ремонт общежитий. Это будут аккумулированные средства, поступившие от жильцов в счет платежей за проживание. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор Управления коммунальных предприятий Могилева Андрей Киблов.

"С нынешнего года мы намерены самым серьезным образом взяться за ремонт общежитий, сделать проживание в них более комфортным, - отметил Андрей Киблов. - Достаточно сказать, что только в текущем году во всех 54 общежитиях, которые находятся на балансе наших жилищно-эксплуатационных организаций, будут заменены неисправные электроплиты, отремонтированы кровли. А на ряде объектов планируем сделать и комплексный текущий ремонт".

Уже отремонтировали общежития №10 и 11 ЖРЭУ Ленинского района по улице Крупской. После обращения их жильцов на прямую линию к председателю облисполкома Леониду Зайцу он лично побывал на объектах, изучил ситуацию и взял ее на контроль. После этого прошло всего чуть больше месяца, и эти общежития серьезно преобразились.

"Теперь наши общежития стали образцовыми, - делится впечатлениями председатель совета общежития, пенсионерка Янина Лисовская. - У нас произошли глобальные перемены. Приведены в порядок все кухни общего пользования с заменой, где требовалось, сантехнического оборудования, установлены новые электроплиты, отремонтированы входные группы, появились пандусы. Благоустроена прилегающая территория: разбиты клумбы, уложена плитка на пешеходных дорожках, обновлена и расширена детская игровая площадка. Теперь мы реально почувствовали, что деньги, которые мы платим за проживание здесь, потрачены эффективно".

"Мы намерены активизировать эти работы, привлекать к ним и самих жильцов, многие из которых заинтересованы улучшить свои условия проживания", - добавил Андрей Киблов.-0-

Фото Олега Фойницкого