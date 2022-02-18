Более Br35 тыс. возвращено работникам сферы ЖКХ Могилевской области по требованию профсоюза

18 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. По требованию отраслевого профсоюза работникам сферы ЖКХ Могилевской области в 2021 году возвращено более Br35 тыс. Об этом сообщил председатель областной организации Павел Жуйков на пленуме обкома профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, передает корреспондент БЕЛТА.

"По требованию главного правового инспектора труда в 2021 году работникам возвращено более Br35 тыс. незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм, - отметил Павел Жуйков. - Выявлено 228 нарушений законодательства о труде. При этом нанимателями устранено почти 94% от выявленных нарушений. Общественный контроль осуществлен в отношении 43 организаций, проведено 11 проверок и 32 мониторинга. По их результатам выданы представления, рекомендации и справки".

Большое внимание уделялось работе с обращениями граждан, приемам и консультациям трудящихся. За 2021 год их число составило 394, в том числе 142 обращения поступили во время проведения личных приемов.

Председатель обкома отраслевого профсоюза отметил, что все проблемные вопросы были урегулированы в досудебном порядке в результате взаимодействия с нанимателями на основе принципа социального партнерства. Лишь в одном случае дело дошло до составления процессуальных документов в судебные органы. Типичные нарушения допускались нанимателями в том числе по соблюдению порядка увольнения работников, привлечению к дисциплинарной ответственности, предоставлению трудовых отпусков, соблюдению установленных законодательством гарантий, изменении существенных условий труда.

"Правовая защита трудящихся - ключевое направление нашей работы, - подчеркнул профсоюзный лидер. - Областной организацией профсоюза в 2021 году высказана позиция по более 20 проектам актов законодательства, затрагивающих трудовые и социально-экономические права и интересы граждан, по 9 из них даны конкретные предложения".

Подводя итоги работы за 2021 год, Павел Жуйков подчеркнул, что на контроле областной организации профсоюза находились вопросы своевременности выплаты заработной платы, занятости работающих, создания здоровых и безопасных условий труда, правовой защиты. Кроме того, большое внимание уделено созданию первичных профсоюзных организаций на предприятиях частого сектора экономики. Так, в прошлом году профсоюзную семью пополнили 27 новых первичек.-0-

Фото обкома отраслевого профсоюза