Более Br360 тыс. налогов недоплатили в бюджет гродненские коммерсанты

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области пресекли деятельность двух жителей Гродно, которые необоснованно пользовались налоговыми преференциями, сообщили БЕЛТА в КГК.

Как установили работники финансовой милиции, зарегистрированное в 2008 году общество с ограниченной ответственностью занималось реализацией межкомнатных и входных дверей. Впоследствии для минимизации налогов два гродненца, фактически руководившие фирмой, незаконно распределяли полученную в 2019-2020 годах выручку между предприятием и тремя субъектами хозяйствования, применявшими упрощенную систему налогообложения. Причем эти три субъекта лишь имитировали самостоятельную реализацию межкомнатных и входных дверей. Фактически вся деятельность осуществлялась гродненским ООО.

В результате необоснованного применения упрощенной системы налогообложения в бюджет недоплачено более Br360 тыс. налогов.

По факту уклонения от уплаты налогов в отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

В ходе обысков изъяты документы, оргтехника, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности. На имущество подозреваемых, включая три машины, наложен арест.-0-