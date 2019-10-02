Более Br38 млн вложено в улучшение материальной базы школ Брестской области

2 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в улучшение материально-технической базы учреждений образования в 2019 году вложено более Br38 млн. Об этом сообщил сегодня на областном празднике, посвященном Дню учителя, заместитель председателя облисполкома Геннадий Борисюк, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе действуют 1177 учреждений образования, в которых трудятся свыше 16 тыс. педагогических работников. "Это огромная армия людей, которая решает государственные задачи, стоящие перед обществом. Государство вкладывает достаточно большие деньги в систему образования. В Бресте в канун тысячелетия построены новая школа-сад и одна из самых больших общеобразовательных школ в республике. Открыты новые детские дошкольные учреждения в Барановичах, Пинске. В агрогородке Черни Брестского района в ноябре сдадут пристройку спортивного зала средней школы. Всего в этом году более Br38 млн потрачено на улучшение материально-технической базы учреждений образования", - сказал Геннадий Борисюк.

Вице-губернатор выразил мнение, что нынешний год для системы образования региона был достаточно успешным. Например, по количеству медалей, полученных учащимися на международных олимпиадах, область занимает вторую позицию после лицея БГУ. По итогам централизованного тестирования представители 36 учебных заведений получили максимальные 100 баллов (это второй показатель после Минска).

Праздник состоялся в областном центре молодежного творчества. На него были приглашены ветераны педагогического труда, молодые учителя, педработники, руководители системы образования области. Приветствие участникам мероприятия направил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. "Эффективное развитие регионов напрямую связано с повышением качества образования, подготовкой высококвалифицированных кадров. Профессия учителя всегда была почетна в нашей стране. Во все времена к учителю шли за знаниями, помощью и советом. Искренне желаю вам приумножить эти традиции, сохранить за собой главенствующую роль в обучении и воспитании достойных граждан нашей страны", - сказано в обращении. Губернатор выразил благодарность ветеранам педагогического труда, а молодым педагогам пожелал состояться в профессии и жизни.

Многие учителя сегодня были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами облисполкома и областного Совета депутатов, Центрального комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки. Ряд педагогов удостоен нагрудного знака Министерства образования Беларуси "Отличник образования".-0-