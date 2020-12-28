Более Br70 млн направили в этом году на стимулирующие выплаты медикам в Брестской области

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более Br70 млн направили в этом году на стимулирующие выплаты работникам здравоохранения Брестской области. Об этом сообщил сегодня на совместном заседании сессии областного Совета депутатов и Брестского облисполкома его председатель Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники заседания обсудили основные направления развития области на 2021 год и дали предварительную оценку работы в уходящем году. "Принятые меры позволили получить сверх утвержденного размера собственных доходов более чем на Br30 млн. В целом ожидается перевыполнение по бюджету области, а также по бюджетам всех районов, за исключением городов Брест, Барановичи и Брестского района. Также в течение года обеспечено своевременное финансирование дополнительных расходов на здравоохранение. Только на стимулирующие выплаты работникам этой сферы направлено более Br70 млн", - сказал губернатор.

Анатолий Лис отметил, что с учетом сложной эпидемиологической обстановки нынешний год для всех был достаточно напряженным. Большие людские и финансовые ресурсы были отвлечены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Все это, несомненно, отразилось на развитии экономики области в текущем году и исполнении бюджета. Вместе с тем, по его мнению, народно-хозяйственный комплекс региона в целом сработал неплохо. По итогам 11 месяцев на 1,5% вырос объем промышленного производства, на 6% - валовая продукция сельского хозяйства. Валовой региональный продукт составил 99,7% к уровню прошлого года.

По предварительной оценке, Брестская область выполнит все основные прогнозные показатели, запланированные пятилетней программой, кроме валового регионального продукта и производительности труда по ВРП. Прирост ВРП за пятилетку ожидается на уровне 8,5% при задании 12,5%. Вместе с тем это один из самых высоких показателей в республике (второе место после Минской области). На недовыполнение ВРП повлияло снижение темпов развития сферы услуг на 1%. В то же время экспорт товаров за пять лет вырос более чем в 1,6 раза, экспорт услуг - почти на 50%.

"Первый год новой пятилетки должен стать основой для восстановления экономического роста. Во многом развитие экономики будет зависеть от инвестиционной активности. Задача органов власти - создать необходимые условия для потенциальных инвесторов. От этого будет зависеть и уровень заработной платы населения, и наполняемость бюджета, и возможность для развития социальной сферы", - подчеркнул глава региона.-0-