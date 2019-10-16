Более Br750 тыс. вложили в строительство социально-педагогического центра в Ивановском районе

16 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ивановский районный социально-педагогический центр торжественно открыли в деревне Ляховичи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе по образованию райисполкома.

Под учреждение образования реконструировали здание бывшего детского сада, которое долгое время не эксплуатировалось. В течение апреля-сентября на объекте работали строители. Под потребности центра частично была произведена перепланировка строения, оно полностью изменило свой облик.

Сейчас здесь созданы комфортные условия для работы специалистов и круглосуточного пребывания детей: оборудованы пищеблок, спальные помещения, игровая комната, кабинеты для индивидуальной работы с ребятами. Учреждение укомплектовано современной мебелью, бытовой техникой, для детей приобретены игрушки, развивающие игры. Всего в создание центра из местного бюджета было направлено свыше Br750 тыс. Кроме того, свою лепту в благоустройство внесли организации и предприятия района, индивидуальные предприниматели.

Социально-педагогический центр функционирует на территории района с сентября 2000 года, до сих пор он размещался в приспособленных помещениях. Центр координирует деятельность всех учреждений образования по оказанию своевременной квалифицированной социально-педагогической, психологической, правовой и другой помощи. В феврале 2007 года в его структуру был включен детский социальный приют. За это время реабилитацию на базе учреждения прошли 459 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Сейчас в центре временно проживают 11 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

"За последнее время нам удалось решить проблему размещения двух социально значимых учреждений. Помимо социально-педагогического центра новую базу приобрел и районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Под его нужды реконструировано бывшее здание налоговой инспекции, которое было безвозмездно передано в коммунальную собственность. Здесь также созданы все необходимые условия для работы с особыми детьми", - отметил заместитель председателя Ивановского райисполкома Григорий Сыса.-0-