Более Br96 млн предусмотрено на создание центра гибридной хирургии в РНПЦ "Кардиология"

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На строительство и оснащение центра гибридной хирургии в РНПЦ "Кардиология" предусмотрено более Br96 млн, сообщил журналистам главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения, директор РНПЦ Александр Мрочек, передает корреспондент БЕЛТА.

Строительный проект диагностического, палатного, операционно-реанимационного корпуса под создание в РНПЦ центра гибридной хирургии прошел государственную экспертизу. Для его реализации госпрограмма инновационного развития на 2016-2020 годы предусматривает сумму в Br96 млн 96,7 тыс. Средства будут выделяться из республиканского бюджета и республиканского централизованного инновационного фонда. В республиканском центре разработана концепция развития гибридной сердечно-сосудистой хирургии.

Особенность гибридной хирургии заключается в сочетании интервенционных технологий и традиционных методов лечения пациентов с кардиопатологией. У операционного стола и кардиохирург, который работает на открытом сердце, и интервенционный кардиолог, который делает манипуляции через сосуды.

Первую гибридную операцию в области кардиохирургии в Беларуси провели в декабре 2018 года в условиях рентген-операционной, которую специально подготовили для этого. В целом же проведение таких вмешательств требует определенных условий. Действующий операционно-реанимационный блок РНПЦ "Кардиология" функционирует более 20 лет, он морально и физически устарел. С учетом планов по развитию в республике таких технологий также необходима подготовка специалистов, которые будут обладать соответствующими навыками.

Что касается интервенционных технологий, прогресс в этом плане достаточно большой. "Если десять лет назад мы делали примерно десяток интервенционных операций, то сегодня это 17 тыс. операций в год. В 2019-м по сравнению с 2018-м прирост составил 18%", - сказал Александр Мрочек. Такие операции малотравматичны, риск осложнений и операционный риск после них ниже, быстрее проходит реабилитация, а клинический эффект сравним с кардиохирургическими вмешательствами.

Болезни системы кровообращения (БСК) традиционно занимают ведущее место в структуре заболеваемости, смертности и инвалидности населения не только в Беларуси, но и во всем мире. Заболеваемость БСК в республике за 10 лет выросла на 22% до 35 670 на 100 тыс. взрослого населения в 2018 году. На долю БСК в структуре смертности приходится 55%. За 10 лет относительный показатель смертности от болезней системы кровообращения снизился на 5,9% до 711,4 на 100 тыс. населения в 2018 году.

Прогнозируется, что актуальность проблемы будет нарастать, так как в стране отмечается высокий уровень распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний, а основной прирост заболеваемости обусловлен постарением населения на фоне снижения смертности и повышения средней продолжительности жизни.-0-