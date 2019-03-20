Более двух десятков мест воинской славы помогут восстановить профсоюзы Витебской области

20 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Более двух десятков мест воинской славы помогут восстановить и благоустроить нынешней весной члены профсоюзных организаций Витебской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областного объединения профсоюзов Иван Возмитель.

По его словам, активистам первичек и областной профсоюзной организации предстоит выполнить целый комплекс работ по уборке территории, высадке цветов, ремонту мемориалов. Некоторые из них потребуют только личного участия и сил участников, для проведения других необходима материальная помощь. Профсоюзы на эти цели направят около Br17 тыс.

Основная часть ресурсов (Br15 тыс.) уже перечислена на благоустройство воинского захоронения в Браславе, где покоятся 1 273 бойца, освобождавших Браславский район. Сейчас здесь активно идут работы: залиты плиты под арку, благоустроена территория, закуплены стройматериалы. После реконструкции по проекту будет оборудована подсветка, а на обновленных плитах появятся 200 новых имен и фамилий солдат. Работы планируется завершить к 1 мая.

Наряду с профсоюзными организациями активное участие в благоустройстве мест воинской славы принимают школьники и молодежь, предприятия и общественные организации. Финансовую поддержку оказывают местные органы власти и граждане через добровольные пожертвования, добавил Иван Возмитель.-0-