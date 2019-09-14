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14 сентября 2019, 17:32

Более половины машин скорой и медпомощи столицы моложе пяти лет - "Минсксанавтотранс"

Геннадий Воронин
Геннадий Воронин

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние три года парк автомобилей системы здравоохранения Минска обновился на 209 автомобилей, в итоге сегодня возраст более половины машин, обслуживаемых коммунальным унитарным предприятием "Минсксанавтотранс", составляет меньше пяти лет. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник производственно-технического отдела КУП "Минсксанавтотранс" Геннадий Воронин.

Главной задачей предприятия является обслуживание учреждений здравоохранения столицы. Парк автомобилей насчитывает 603 машин различных марок, из которых 207 - автомобили "скорая медицинская помощь", остальные - "медицинская помощь", "социальная служба" (оборудованные гидролифтом для перевозки больных с ограниченными двигательными возможностями), пассажирские микроавтобусы на 8-21 место и другая техника. "Средний возраст подвижного состава - 5,3 года. Это очень хороший показатель. Более десяти лет назад, этот показатель был примерно 8 лет, - сказал Геннадий Воронин. - Сейчас порядка 330 машин - до 5 лет. Это более 50% парка. Значительное обновление подвижного состава скорой помощи проведено по государственной программе "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы - в течение трех лет закуплено 119 автомобилей".

Именно производственно-технический отдел отвечает за плановый (профилактический) и внеплановый технический ремонт и обслуживание всей этой техники. "Если лет 15 назад были только "Газели" и "Жигули", то сейчас марки автомобилей самые разные, и, конечно, это осложняет работу. На каждую машину для качественного обслуживания должен быть свой инструмент, приспособления, запчасти и т.д. Ремонтные зоны должны быть должным образом подготовленными и удобными для работы, - отметил Геннадий Воронин. - И еще нужно постоянно изучать техническую литературу, следить за новинками, искать информацию по ремонту и запчастям, повышать свою квалификацию".

Кстати, сам начальник отдела в этом служит образцом для своих подчиненных. С тех пор, как в 1991 году пришел на предприятие, а в 1998-м был назначен на руководящую должность, он не теряет интереса к постоянному саморазвитию в профессии. "Немного поработал на автозаводе, а потом пришел сюда. Мне больше всего нравится работать с техникой. Здесь вопросов, связанных с автомобилями, много, постоянно надо быть в курсе новинок. Все слесари по ремонту автомобилей имеют необходимое образование, профессиональные знания и навыки. Кроме того, все пользуются компьютерами, если чего-то не знают, но хотят научиться - им предоставляется нужная техническая информация. Я, если нужно, всегда готов в этом помочь", - заверил Геннадий Воронин.

Преданность делу и умение организовать рабочий процесс так, чтобы весь коллектив развивался и показывал отличный результат, - все это столичная мэрия по достоинству оценила. Геннадий Воронин оказался в числе 13 лауреатов конкурса "Минчанин года", которых определили в столице в преддверии Дня города. Свою награду (в сфере транспорта и связи) он получит на церемонии сегодня вечером на Октябрьской площади.

Трудовые будни Геннадия Воронина наполнены звонками и вопросами подчиненных, нескончаемой чередой сменяющих друг друга в кабинете начальника отдела. Кстати, среди инженерно-технических работников текучесть кадров небольшая. Здесь привлекают созданные условия для профессионального роста и для работы вообще. "Раз в пять лет работники проходят переподготовку. А также мы сами находим для слесарей курсы, которые необходимы для приобретения нужных знаний. Например, по топливной аппаратуре - сейчас все больше автомобилей дизельных, для них нужно другое оборудование, а значит, и навыки работы", - пояснил Геннадий Воронин.

Несмотря на нагрузку, коллектив "Минсксанавтотранса" успевает не только обслуживать свои автомобили, но и предлагает ремонт и техническое обслуживание автомобилей юридическим и физическим лицам по низким тарифам, услуги по грузовым и пассажирским перевозкам, а также перевозке больных и людей с ограниченными двигательными возможностями. На этот рынок услуг вышли недавно, для чего пару лет назад закупили семь специализированных автомобилей. Действует на предприятии и автошкола, где оказываются услуги по подготовке водителей категории "В" и переподготовке на категории "А", "С", "Д", "Е".-0-

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автомобиль здравоохранение медицина Минск помощь
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