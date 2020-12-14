Более половины новых первичек в Витебской области созданы на частных предприятиях

14 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В этом году на предприятиях Витебской области создано более 100 первичных профорганизаций, более половины из них появились в частном секторе. Об этом сообщил председатель областного объединения профсоюзов Иван Возмитель, подводя предварительные итоги года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодаря трехстороннему взаимодействию нанимателей, работников и профсоюзов в Витебской области в этом году появились 108 новых первичных профорганизаций. Из них 61 создана на предприятиях частной формы собственности. Сегодня профсоюзы взаимодействуют с более 700 частными предприятиями в вопросе создания профсоюзных первичек. Эта работа продолжится и в следующем году", - отметил председатель.

Некоторые бизнесмены сами обращаются в областное объединение профсоюзов с просьбой помочь организовать профком работников. "Многие руководители понимают, что создание первичек направлено на развитие социального партнерства. Во всем мире налажена практика, когда между нанимателем и работником существует третья сторона - профсоюз, который стоит на страже социальных интересов граждан", - подчеркнул Иван Возмитель. Он также добавил, что в Витебской области профсоюзная организация плотно сотрудничают с Ассоциацией нанимателей и предпринимателей и комитетом по труду, занятости и социальной защите населения облисполкома. Такое взаимодействие позволяет рассматривать все спорные моменты с разных сторон.

В целом в Витебской области действуют более 2,9 тыс. первичных профсоюзных организаций. Их деятельность направлена на защиту прав и интересов сотрудников предприятий и организаций всех форм собственности. Профсоюзы регулярно проводят правовые приемы для граждан. Об эффективности их работы говорит тот факт, что за первое полугодие правовые инспекторы помогли добиться возмещения незаконно удержанных или несвоевременно выплаченных денежных средств на сумму свыше Br440 тыс.-0-