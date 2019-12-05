Более половины работающих жителей Минской области привили от гриппа

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области во время вакцинации привили от гриппа почти 51% работающего населения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель главного врача Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Миланович.

Также вакцинированы 75% лиц с хроническими заболеваниями, старше 65 лет, с иммуносупрессией, дети от 6 месяцев до 3 лет, медработники. Кроме того, прививками обеспечены более 40% людей из группы высокого риска заражения гриппом: это работники сферы бытового обслуживания, учреждений образования, торговли и общественного питания, учащиеся учреждений образования.

Всего привиты более 40% местного населения. В том числе из средств республиканского и местных бюджетов вакцинировано почти 14% и 19% населения соответственно, за счет средств предприятий и организаций, личных средств граждан - около 8% населения.

Первыми завершили кампанию по вакцинации организации здравоохранения Солигорского и Стародорожского районов, затем Червенского и Несвижского районов. Дольше всех продолжалась иммунизация жителей Минского района. Наибольший охват прививками против гриппа (более 41% населения) достигнут на территории Березинского, Логойского, Молодечненского, Смолевичского, Стародорожского и Червенского районов.

В организациях здравоохранения столичного региона использовали весь спектр зарегистрированных на территории страны гриппозных вакцин: "Гриппол Плюс" (Россия), "Инфлювак" (Нидерланды), "Ваксигрипп" и "Ваксигрипп Тетра" (Франция). Наибольшей популярностью у населения пользовались вакцины "Ваксигрип" и "Ваксигрип Тетра": ими привились почти 75% граждан из числа привитых за личные средства.

Вакцинация проводится ежегодно в предэпидемический сезон до декабря. Это дает возможность сформироваться иммунитету на должном уровне: в течение месяца после вакцинации развивается специфический иммунитет, обеспечивающий предупреждение гриппа в течение периода до 12 месяцев.-0-