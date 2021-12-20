Более трети населения Гомельской области привиты от гриппа

20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области против гриппа привито более 35% населения, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме главный государственный санитарный врач Гомельской области Сергей Белый, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Гомельской области против гриппа уже привиты более 495 тыс. 540 человек. Это 35,6% населения. Установленный показатель - не менее 40%. До конца года он будет выполнен", - сказал Сергей Белый.

Главный государственный санитарный врач региона обратил внимание, что более активно к вопросу вакцинации от гриппа следует подойти в Петриковском, Октябрьском, Рогачевском, Светлогорском, Калинковичском районах.

Как сообщалось, желающие вакцинироваться должны обратиться в поликлинику по месту жительства. Вакцинация против гриппа проводится бесплатно для групп риска. Это медицинские работники, дети от 6 месяцев до 3 лет, дети, посещающие организационные коллективы, люди старше 60 лет, а также имеющие хронические заболевания, беременные и др. На бесплатной и платной основе иммунизацию проводят вакциной российского производства "Гриппол Плюс", а для оказания платных услуг населению предоставляют четырехкомпонентную вакцину "Ваксигрип Тетра" (Франция).-0-