Более тысячи единиц оружия вывели из оборота в Гомельской области в 2021 году

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. единиц оружия и 22 тыс. боеприпасов вывели из оборота в Гомельской области в 2021 году, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник УВД облисполкома Александр Шастайло, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник УВД обратил внимание: органы внутренних дел постоянно работают по выводу из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств. "В минувшем году из оборота вывели более 1 тыс. единиц оружия. Изъято из незаконного оборота 143 единицы, в том числе нарезного - 19, гладкоствольного - 70, газового - 3. Добровольно жители области сдали 199 единиц. Кроме того, вывели из оборота более 22 тыс. единиц боеприпасов", - рассказал Александр Шастайло.

Милиционеры проверили условия хранения оружия у свыше 10 тыс. его владельцев. У более чем 860 человек аннулированы по различным законным основаниям разрешения на право носить, хранить оружие. За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов возбуждено 109 уголовных дел, уточнил руководитель областного милицейского ведомства.

50 уголовных дел заведено в регионе в прошлом году по фактам фальшивомонетничества. Это несколько больше, чем в 2020-м, отметил Александр Шастайло.

Больше правонарушений выявили и в сфере незаконного оборота лома черных и цветных металлов - всего 173. Количество изъятого металла увеличилось почти вдвое. "Сотрудники органов внутренних дел области за прошедший год из незаконного оборота изъяли 607 872 кг лома черных металлов, 5364 кг - цветных на общую сумму более Br277 тыс.", - озвучил цифры начальник УВД.

Также в 2021 году в 4 районах области зарегистрировано 10 преступлений по жестокому обращению с животными. В первую очередь случаи связаны с тем, что животным наносили повреждения из пневматического оружия. Были инциденты, когда питомцев выбрасывали с балконов. По каждому случаю проведены проверки. "Если усматривался состав уголовно наказуемого деяния, материалы передавали в подразделения СК, где принимались решения о возбуждении дела", - уточнил Александр Шастайло.-0-