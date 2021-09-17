Более тысячи студентов ВГУ провели праздничную акцию

17 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Витебском государственном университете имени П.М.Машерова прошла акция, приуроченная ко Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие провели у памятного знака "Свеча памяти" в честь преподавателей и студентов вуза, погибших в годы Великой Отечественной войны. Более 1 тыс. студентов вместе с руководством вуза и гостями праздника выстроились возле учебного заведения в длинную цепочку, заключив в объятия Витебский государственный университет.

Ректор ВГУ Валентина Богатырева отметила, что сегодня очень знаменательная дата, впервые молодая страна празднует День народного единства. "Есть такой слоган: когда мы едины, мы непобедимы. Для студенческого сообщества единение - это сплав опыта, молодости, задора, перспектив и творчества", - сказала Валентина Богатырева. Она поздравила всех участников акции с праздником и пожелала студентам покорять высоты, о которых они мечтают.

Гости праздника, а среди них учащиеся гимназии №1 Витебска, работники силовых ведомств, представители областной организации БРСМ, высказали свои пожелания молодежи.

Также в преддверии Дня народного единства студенческий совет университета и школа лидеров "Машеровцы" запустили флешмоб "ВГУ: сила в единстве". В течение недели на всех факультетах были собраны сердца с названием городов Беларуси - мест, откуда студенты приехали в Витебск, чтобы стать единой и дружной университетской семьей. Сегодня студенты подарят свои сердца с разных уголков Родины любимому вузу.-0-

Фото Александра Хитрова