Болеющие COVID-19 жители Минской области смогут принять участие в референдуме

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принять участие в голосовании смогут и те жители Минской области, у которых подтвержден COVID-19. Об этом рассказала председатель Минской областной комиссии по референдуму Оксана Таранда, сообщает БЕЛТА.

Оксана Таранда разъяснила, какие антиковидные меры будут предприняты на избирательных участках во время проведения референдума.

"Комиссиям выделены определенные средства на приобретение антисептиков, масок и перчаток. Кроме того, у Центрального избирательного комитета есть рекомендации по голосованию для людей с коронавирусом. Если человек болен, то он может обратиться в закрытую комиссию (эти комиссии будут расположены на территории больниц). В таком случае члены больничной комиссии либо приедут к нему домой, либо его на машине скорой помощи отвезут на больничный участок для голосования. Также задействовано много волонтеров, которые будут помогать избирателям, у которых есть проблемы со здоровьем. Например, слабовидящим людям", - сообщила председатель Минской областной комиссии.

Как рассказали в Миноблисполкоме, в регионе активно идет подготовка к референдуму. Заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Иван Маркевич рассказал, что активность проявляют и наблюдатели.

"Мы убедились в том, что сегодня наши люди не совсем информированы о реальной ситуации и реальном положении дел в стране. Наша задача - дойти до каждого. Поэтому руководители всех уровней, их заместители и весь государственный аппарат усиленно работают в этом направлении. И мы увидели, что интерес к такому важному событию, как конституционный референдум, огромнейший. На территории Минской области уже сформированы 24 территориальные комиссии. Из них одна областная, 22 районные и одна городская в Жодино. Кроме того, в наблюдатели уже заявлены около 7500 человек, и это число растет", - сообщил Маркевич.

Он добавил, что наблюдатели должны быть готовы дать объективную оценку этой важнейшей политической компании: "Наблюдательные комиссии открыты для всех. Приходите, заявляйтесь, смотрите и участвуйте. Но будьте готовы дать объективную оценку".-0-