24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болельщикам матча Беларусь - Гондурас рекомендуют воспользоваться общественным транспортом. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"УВД Миноблисполкома обращается к посетителям и болельщикам международного футбольного товарищеского матча Беларусь - Гондурас, который состоится сегодня в 20.00 на стадионе в Жодино. На матч планируют прибыть более 2 тыс. человек. Мы рекомендуем автовладельцам отказаться от использования авто в этот вечер. Для обеспечения дорожной безопасности возможно временное ограничение движения транспорта при въезде-выезде с парковок стадиона. Лучшим решением будет воспользоваться общественным транспортом", - рассказали в УВД.

Для исключения заторовых ситуаций и обеспечения дорожной безопасности ГАИ рекомендует водителям строго следовать сигналам регулировщиков и требованиям дорожных знаков, быть дисциплинированными, планировать время и маршрут с учетом предоставленной информации.

"Обратный путь минчане-автомобилисты могут запланировать по автодорогам Жодино - Зеленый Бор, выезд на М1 Брест - Минск - граница РФ, пропускная способность которой значительно выше, чем автодороги Р53 Слобода - Новосады", - добавили правоохранители.-0-

Сборная Беларуси откроет сезон спаррингом с футболистами Гондураса Это будет вторая в истории встреча сборных Беларуси и Гондураса - в мае 2010 года в австрийском Филлахе была зафиксирована ничья - 2:2.