Больница №1 Минска возвращается к обычному режиму работы

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третья волна коронавируса понемногу убывает, поэтому больницы в Минске постепенно будут возвращаться к прежнему режиму работы. В частности, к плановому режиму сегодня переходит больница №1, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По словам главврача 1-й больницы Дмитрия Шевцова, на прошлой неделе часть отделений, которые были временно инфекционными, стали постепенно пустеть: пациентов долечивали и выписали домой, кого-то перенаправили восстанавливать силы в другие стационары, кого-то - на реабилитацию. В больнице с конца апреля для оказания помощи пациентам с коронавирусом были перепрофилированы 200 коек, из них - 20 реанимационных.

В Минздраве отметили, что по числу пациентов третья волна не была такой интенсивной, как вторая. Вместе с тем было достаточно много тяжелых пациентов, реанимация больницы работала в напряженном режиме.

В Минске медпомощь пациентам с COVID-19 оказывают в различных отделениях больниц №2, 4, 5, 6 и 10. Также пациентов с различной степенью тяжести заболевания госпитализируют во взрослую и детскую инфекционные больницы.-0-

Фото Рамиля Насибулина