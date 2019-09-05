Больница китайской медицины ищет пути для продвижения своих препаратов на белорусский рынок

5 сентября, Минск /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Представители больницы китайской медицины провинции Цзянсу обратились к руководству Могилевской области с предложением широкого применения на белорусском рынке и рынке региона в частности своих медицинских препаратов на растительной основе. Стороны обсудили это перспективное направление в рамках региональной Белорусско-Китайской недели сотрудничества, которая проходит в Могилеве с 3 по 6 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

"Делегация приехала к нам с предложением о продвижении на могилевском и республиканском рынках лекарственных средств китайского производства, основанных на растительном сырье, - отметил главный врач Могилевской центральной поликлиники Александр Басенко. - Нам это интересно, ведь применение медицинских препаратов природного происхождения при лечении различных заболеваний - актуальная тема и в белорусской традиционной медицине. Все мы знаем различные травяные сборы, лекарственные чаи и другие вариации".

По его словам, аналогичные препараты китайского происхождения в различных комбинациях могут также успешно применяться для лечения. Но необходимо пройти этап регистрации и сертификации. В настоящий момент китайские партнеры прорабатывают вопрос, в каком направлении им двигаться. Есть вариант регистрировать эти препараты как лекарственные вещества, которые будут включаться в клинические протоколы лечения определенных заболеваний. Также можно позиционировать их как БАДы и рекомендовать в качестве дополнительного лечения на фоне основной медикаментозной терапии.

"Если китайские партнеры смогут пройти этап легализации и добиться разрешения к применению этих лекарственных средств на территории Беларуси, то со своей стороны мы окажем максимальное содействие в их распространении", - пояснил Александр Басенко.

Могилевчане и жители области не понаслышке знакомы с традиционной китайской медициной: уже более года на базе Могилевской центральной поликлиники действует центр традиционной китайской медицины. Он работает в направлениях иглорефлексотерапии и точечного массажа. По словам администрации учреждения здравоохранения, эти услуги востребованы среди могилевчан.-0-