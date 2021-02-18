Больницы Бреста реализуют инфраструктурный проект по трансграничной программе

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте три больницы намерены реализовать инфраструктурный проект по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2021-2027 годы, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Брестской детской областной больницы Сергей Ковшик.

Проект получил название "Усиление потенциала учреждений здравоохранения трансграничного региона в борьбе с новыми эпидемиологическими вызовами". Его заявитель и бенефициар - Брестская детская областная больница. В инициативе с белорусской стороны также примут участие Брестская центральная городская больница и областная клиническая. Брестчане успешно защитили проект перед представителями технического секретариата программы трансграничного сотрудничества и представительства ЕС. Следующий этап - подписание соглашения о сотрудничестве на уровне правительства.

"Нужно было показать, какой трансграничный эффект у проекта. В итоге мы сможем уравнять возможности диагностических служб по обе стороны границы: находить закономерности течения болезни, вырабатывать рекомендации по лечению, - отметил Сергей Ковшик. - Во-первых, проект поможет ускорить постановку диагноза и определить программу лечения, чтобы человек быстрее выздоровел с минимальными последствиями для организма. Во-вторых, сможем организовать лабораторную информационную систему, которая позволяет анализировать распространение микробов и их виды, чувствительность к антибиотикам в белорусско-польском приграничье".

Так, в Брестской детской областной больнице за год получают различную медицинскую помощь более 100 тыс. детей. Мощностей существующей лаборатории не хватает, часть исследований проводят коллеги из областной клинической больницы. В перспективе в детской больнице планируется сделать пристройку лабораторного комплекса и оснастить его новым оборудованием.

В Брестской ЦГБ намерены реконструировать часть площадей и оборудовать бактериологическую лабораторию. "С учетом профиля в больнице есть отделения, где крайне востребованы бактериологические исследования, - пульмонология, реанимационное отделение, гнойной хирургии. На этой лаборатории можно будет завязать учреждения региона", - считает Сергей Ковшик.

Серьезные планы и у областной клинической больницы. По проекту трансграничного сотрудничества там планируется реконструировать отделение экстренной и плановой помощи. Сейчас медики, которые принимают информацию со всего региона, трудятся в двух кабинетах. Если еще несколько лет назад этого было достаточно, то теперь пространства для работы не хватает. Предусматривается и переоснащение.

"Хотим приобрести оснащенные кислородным концентратором реанимобили с прибором, который сам производит кислород. Будет производиться объем кислорода, необходимый для конкретного пациента. На таком реанимобиле человека можно будет доставить в Брест из любой точки области, при необходимости - транспортировать в Минск", - пояснил главный врач Брестской облбольницы Александр Карпицкий.-0-