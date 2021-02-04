Больницы Гродненской области постепенно возвращаются к обычному режиму работы

4 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области идет перепрофилирование коек, подготовленных для ковидных пациентов. К обычному режиму работы возвращаются и целые клиники. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник главного управления здравоохранения Гродненской области Людмила Кеда.

В Гродненской области отмечается тенденция по снижению уровня острых респираторных инфекций, коронавируса и вызванных им пневмоний. Такая ситуация позволяет вести перепрофилирование коек, возвращение стационаров к обычному режиму работу. Например, в Гродно одной из первых к штатной работе в январе вернулась городская клиническая больница №3.

Уже со следующей недели, как планируется, в обычном режиме начнет работать и городская клиническая больница №4 Гродно, ранее также принимавшая пациентов с коронавирусом. Сейчас здесь активно проводятся дезинфекция и другие подготовительные мероприятия.

"Перепрофилирование коечного фонда и возврат к обычной работе продолжается и в районах области. На следующем этапе, а к такому шагу мы уже готовимся, в районах с небольшим населением и с небольшим коечным фондом больницы полностью вернутся к работе по профилю", - отметила Людмила Кеда.

Вместе с тем на базе более крупных ЦРБ будут созданы межрайонные центры, куда для лечения и направят пациентов с симптомами коронавируса из соседних небольших районов. Такой подход поможет улучшить оказание квалифицированной медпомощи жителям региона, а также позволит более рационально использовать имеющиеся ресурсы.

В Гродненской области продолжается вакцинация от коронавируса медицинских работников. Стартовала она в середине января. Из желающих привиться в первую очередь было заявлено более 1,7 тыс. медицинских медработников. Уже привито более 92% из них. На следующей неделе ожидается прибытие новой партии вакцины. Прививки получат не только медработники, начнется вакцинация учителей и сотрудников социальных служб.-0-

Фото Леонида Щеглова