18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Большая часть паломников-хасидов покинула нейтральную полосу на границе с Украиной и отправилась в Беларусь, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельской пограничной группы Алексей Дюбенков.

Движение началось минувшей ночью. Хасиды возвращались небольшими группами по 5-6 человек. Основной поток в направлении Беларуси прошел сегодня с 6.00 до 10.00. Более 700 человек прошли все виды контроля. В первую очередь покинули нейтральную полосу женщины с грудными детьми.

"Столпотворения в пункте пропуска "Новая Гута" нет. С нашей стороны сделано все возможное, чтобы оперативно выполнить свою задачу. Мы добавили людей, чтобы в кратчайшее время оформить всех желающих вернуться", - рассказал официальный представитель.

По словам Алексея Дюбенкова, на данный момент на нейтральной полосе остается около 200 человек, среди которых несколько детей. Некоторые из них собирают вещи и направляются к белорусскому пункту пропуска.

Как сообщалось ранее, на нейтральной полосе между Беларусью и Украиной собралось более 1 тыс. паломников-хасидов, которые направлялись на могилу цадика Нахмана в город Умань (Украина). Пропуск через "Новые Яриловичи" до 27 сентября прекращен, однако евреи оставались у украинской границы в надежде добраться к месту назначения, где планировали отметить Новый год по национальному календарю.

Украинский пункт пропуска не изменил режим, поэтому большинство паломников решили вернуться.-0-