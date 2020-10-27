Большинство отделений Брестской ЦГБ перепрофилировано для пациентов с коронавирусом

27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Большинство отделений Брестской центральной городской больницы перепрофилировано для приема пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями. Такую информацию разместил в своем Telegram-канале председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мэр обратил внимание на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Бресте и проинформировал горожан о мерах, которые принимаются в борьбе с COVID-19.

"В городе за последние две недели отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмониями. По тяжести течения эта волна гораздо хуже. Больше пациентов пожилого возраста, с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Только за последние сутки госпитализировано 92 пациента с диагнозом пневмония. Для оказания медицинской помощи таким пациентам в Брестской центральной городской больнице перепрофилировано 12 отделений из 14 (две недели назад было 6)", - сообщил Александр Рогачук.

Он призвал брестчан к соблюдению рекомендаций Минздрава по профилактике коронавирусной инфекции. "Настоятельно рекомендуем ограничить посещение мест массового скопления людей, не выезжать в другие регионы. При посещении магазинов, аптек, других общественных мест, а особенно находясь в общественном транспорте, обязательно использовать маски и антисептик, соблюдать дистанцирование. Ограничить контакты с другими людьми и свести к минимуму отклонения от жизненно необходимых маршрутов", - написал мэр в своем Telegram-канале.-0-