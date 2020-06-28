"Большой городской пикник" и праздник книги - как в Могилеве проходит День города

28 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Могилеве проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню города, - "Большой городской пикник" в парке Подниколье, "ЧитайСквер" в сквере 40-летия Победы, концерты на площадке у Диагностического центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из основных событий праздника стал "Большой городской пикник" в парке Подниколье. На свежем воздухе разместились самые разные локации: образовательные, творческие, интерактивные. А вечером здесь заработает кинотеатр под открытым небом.

"Сегодня всех желающих будут ждать лекции по психологии, астрологии. Пройдут и разнообразные мастер-классы: от плетения венков до современного стрит-арта. Есть велошкола, где научат кататься на велосипеде и детей, и взрослых, а также тропа здоровья, - рассказал один из организаторов мероприятия, руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов. - Кроме этого, у нас сегодня собрались ремесленники из разных уголков Беларуси: Витебска, Минска, Орши, Бреста. Планируется, что гостями нашего мероприятия станут около 5 тыс. человек".

"Большой городской пикник" организуют в Могилеве уже 6-й раз. Как отметил Юрий Стукалов, за это время праздник полюбился горожанам и гостям города.

Также мероприятия проходят по всей центральной части города. На площадке у Диагностического центра в течение дня звучит музыка - здесь выступают творческие коллективы и солисты учреждений культуры. У фонтана в сквере 40-летия Победы разместился "ЧитайСквер" - интерактивые площадки, организованные Центральной городской библиотекой имени К.Марска. А вечером здесь состоится открытие традиционного танцевального сезона. В нем примут участие танцевальный коллектив городского Центра культуры и досуга, солисты Могилевского городского оркестра. Проходить такие танцевальные вечера будут каждое воскресенье до конца лета.-0-

Фото Олега Фойницкого