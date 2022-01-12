Большой открытый диалог с молодежью "Сила закона" пройдет в Минске 14 января

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ проводит в Минске открытые диалоги "Сила закона", и общегородское мероприятие из этой серии соберет 14 января более 200 человек на базе факультета географии и геоинформатики БГУ. Об этом сообщили БЕЛТА в городской организации союза молодежи.

"Открытый диалог будет направлен на широкое информирование молодежи о готовящемся конституционном референдуме и обсуждение в молодежной среде проекта изменений и дополнений Конституции. Ожидается участие руководства Мингорисполкома и горсовета, представителей Администрации Президента, Белорусского общества "Знание", депутатов. Мероприятие объединит экспертов, актив БРСМ и несоюзную работающую молодежь, студентов. На таких тематических площадках большой шанс для молодежи не просто донести свое мнение, но и быть услышанными", - отметили организаторы.

В дискуссии поучаствуют молодые работники министерств связи и информатизации, антимонопольного регулирования и торговли, Минского тракторного завода, Минского моторного завода, кондитерской фабрики "Слодыч", Минского метрополитена, "Белпочты", ведущих университетов страны - БГУ, БНТУ, БГПУ, МГЛУ.

"Аудитория дискуссии может значительно расшириться. С 10 января в социальных сетях на официальных аккаунтах горкома БРСМ работает online приемная открытого диалога. Через нее минчане направляют экспертам свои вопросы. Мы постараемся ответить на все. А после завершения диалога опубликуем вопросы и ответы в общем доступе в интернете", - отметил первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук. Кстати, автор лучшего вопроса по версии экспертов получит спецприз - мерч "Первый".

Кроме того, городская организация БРСМ реализует интернет-проект "Наша Конституция", который рассказывает про действующие статьи Основного закона, какие изменения предлагаются.-0-