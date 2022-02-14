Брестчане подарили детской областной больнице почти 80 книг

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина в Международный день дарения книг организовала акцию для детской областной больницы, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор библиотеки Светлана Городецкая.

"В основном в этот день принято дарить книги детям и тем людям, которые не могут их купить или воспользоваться библиотекой (бывает и так). У нас родилась идея подарить книги детской областной больнице. Тем более в прошлом году там открыли игровые комнаты. Книг там было немного, и мы решили пополнить эти мини-библиотеки. Клич бросили в начале года. За это время собрали 78 книг", - рассказала Светлана Городецкая.

В первую очередь акцию поддержали библиотекари и читатели, выбрав издания из домашних коллекций. Не остались в стороне и представители областного отделения Союза писателей Беларуси, работники горисполкома и другие брестчане. Среди книг много сказок белорусских, русских и зарубежных авторов, а также детских познавательных энциклопедий.

К акции в Международный день дарения книг Брестская центральная городская библиотека присоединилась не впервые. В предыдущие разы она была принимающей стороной. "Несколько лет назад большой дар преподнесла Брестская таможня: нам подарили книги и настольные игры. В прошлом году брестский филиал "Белтелекома" сделал подарок. В этом году мы решили устроить ответный жест, - добавила директор библиотеки. - В детской больнице по программе "Няня вместо мамы" работает Красный Крест. Хочется, чтобы вечером ребенку почитали сказку, как это делают дома, порадовали его хорошей книжкой. Считаем, что и мы помогаем в реализации этого проекта".

Международный день дарения книг ежегодно отмечают 14 февраля. Впервые такую акцию организовали в 2012 году.-0-