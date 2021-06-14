Брестчане после трансплантации: донорская кровь подарила нам новую жизнь

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте пациенты поблагодарили доноров за спасенные жизни. Такую акцию провели сегодня на областной станции переливания крови, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской области ежегодно кровь сдают около 23 тыс. человек. Примерно 15 тыс. из них приходят на станцию переливания крови в Бресте. "Основная наша задача - на 100% удовлетворить потребность лечебных учреждений в компонентах крови. Эту функцию мы выполняем сполна. В этом году заготовили около 7 тыс. л крови и примерно 5 тыс. л плазмы. Приближаемся к 1 тыс. доз тромбоцитов", - рассказала главный врач областной станции переливания крови Марина Осоприлко. Она отметила, что в Брестской области 41,3% кроводач безвозмездные.

Марина Осоприлко

Брестские медики в этом году приняли 8 тыс. доноров, и большинство из них сдает кровь постоянно. Поблагодарить этих людей за такое доброе дело решили пациенты, пережившие трансплантацию. Вручили милые сувениры, все вместе нарисовали рисунок ко Дню донора.

Людмила Ильющенко в 2002 году узнала, что у нее вирусный цирроз печени. По ее словам, следующие 11 лет она балансировала между жизнью и смертью. "Меня поддерживали врачи, переливали и кровь, и плазму. Потом в Минске провели трансплантацию печени. Благодарна всем донорам, которые сдают кровь. Они спасают нас и дарят новую жизнь", - подчеркнула женщина.

С ней согласен и Сергей Ивашков, которому тоже потребовалась трансплантация. "Доноры помогают многим людям, которым требуются тяжелые операции. Сдав кровь, они дарят людям возможность прожить полноценную жизнь. Большое спасибо за это", - сказал он.

К слову, в 2015 году пациенты, пережившие трансплантацию, создали волонтерскую организацию и стараются поддержать тех, кто оказался в подобной жизненной ситуации.

Истории доноров тоже во многом схожи: в какой-то момент они решили помочь людям. Отличаются лишь обстоятельства. Например, Алексей Ковгар начал сдавать кровь с 18 лет, в свои 30 он уже почетный донор. "Первый раз на станцию переливания крови пришел буквально после школы. Понимал, что спасу чью-то жизнь, плюс была небольшая финансовая помощь как студенту. Сдаю кровь регулярно - каждые 2-3 месяца, если не мешают какие-то обстоятельства", - поделился мужчина.

Марина Фадеева считает, что каждый человек должен сдать кровь хоть раз, если, конечно, для этого нет противопоказаний. Сама она в донорском движении уже почти 15 лет. "Думаю, это моральный долг каждого человека принести пользу тому, кто в этом нуждается, - уверена брестчанка. - Я работаю медсестрой. Например, во время пандемии многие люди нуждаются в плазме крови. Это очень важно, особенно для тех, кто находится в реанимации".-0-

Фото Вадима Якубенка