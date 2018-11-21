Брестчанка обустроила дома музей Дедов Морозов и Снегурочек

21 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Бреста Анна Ковалева обустроила в своем частном доме музей Дедов Морозов и Снегурочек, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Под сказочную экспозицию хозяйка отвела отдельную комнату. На витринах представлены более 400 Дедов Морозов и Снегурочек. Самые старинные из них изготовлены еще в конце XIX - начале ХХ веков. Основу экспозиции составляют сказочные персонажи, выпущенные во времена Советского Союза. Не меньший интерес представляют фигурки зимнего волшебника и его внучки современного образца, сделанные в Беларуси, России, Украине, Китае, Чехии.

Экспонаты изготовлены из ваты, папье-маше, фарфора, дерева, стекла, воска, глины, соломки и других материалов. Большая часть коллекции - Деды Морозы и Снегурочки, которые вместе с подарками ставятся под елку. Наряду с классическими фигурками представлены и необычные, например, в виде неваляшки и матрешки.

Чтобы собрать такую внушительную коллекцию новогодних персонажей, брестчанке потребовалось больше десяти лет. "Это мое хобби с детства. Раньше собирала театральную коллекцию. Передала ее в музей "Брест театральный" в школе №12, которым стала руководить. В начале 2000-х годов увлеклась сказкой. В основном экспонаты покупаются на аукционах, блошиных рынках, что-то дарят", - рассказала Анна Ковалева.

Побывать в домашнем музее могут все желающие, вход бесплатный. Единственное условие - предупредить о своем визите хозяев заранее (+375 29 8049247). В планах у брестчанки расширить экспозицию, дополнив ее коллекцией елочных игрушек.-0-