Брестоблгидромет: весеннее половодье соответствует средним многолетним значениям

10 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Весеннее половодье в Брестской области соответствует средним многолетним значениям, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела гидрологии и агрометеорологии государственного учреждения "Брестоблгидромет" Михаил Козырев.

"Из-за того что в последние недели практически все время были отрицательные ночные температуры, суточный приток воды в русла рек оказался не очень большим. Иными словами, вода пошла не резко, а постепенно. Ситуация в регионе спокойная: паводок проходит в пределах средних многолетних значений", - отметил Михаил Козырев.

Практически все речки Брестской области освободились ото льда, русла их чистые, что важно с точки зрения гидрологии. Исключение составляет своенравная Горынь, но и там, по прогнозам специалистов, вскрытие ожидается в ближайшее время.

На большинстве рек области наблюдаются незначительные суточные колебания уровня воды. Наибольший подъем за сутки (плюс 22 см) отмечен на реке Ствига у деревни Коротичи Столинского района. Река вышла из берегов, слой воды на пойме составляет 0,5 м. На Горыни в районе гидропоста Викоровичи вода поднялась на 11 см, до 462 см, и достигла отметки выхода на пойму.

"В Горынь еще поступает приточная вода с территории Украины. Но там, в среднем течении реки в районе города Дубровица, а также на ее правом притоке Случи, уровни воды сегодня не повышаются. Это говорит о том, что подъемы у них заканчиваются", - заметил главный гидролог области.

На Припяти в районе моста Любанский уровень воды на сегодня составляет 117 см (выход на пойму происходит при отметке 205 см). Незначительные колебания уровней наблюдаются в бассейне Западного Буга. На самом паводкоопасном участке у деревни Непли Брестского района вода упала на 2 см, до 367 см. Это больше 1 м до уровня, который здесь считается опасным.

По оценкам специалистов, весенний паводок сейчас на пике и продержится так два-три дня, после чего начнется спад.-0-